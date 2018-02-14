الرئيس الإيرانى يطالب بإعداد تقارير حول ارتفاع عدد المنتحرين بالسجون





كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شکل الرئيس الإيرانى مساء اليوم الأربعاء لجنة مكونة من 4 مسئولين وأعضاء حكومته وكلفها بالوقوف ومتابعة والتحقيق فى الحوادث الأخيرة داخل السجون، وإعداد تقارير حول أسبابها، وذلك بعد أن تعددت حالات الانتحار داخل السجون الإيرانية .

وبحسب المواقع الالكترونية الإيرانية كلف روحانى كلا من وزير الداخلية ورئيس المخابرات ووزارة العدل ومساعده في الشئون القضائية بمتابعة "الأحداث البغيضة" التى وقعت مؤخرا داخل السجون الإيرانية، واعداد تقرير شامل بها.

ولقي عدد من المعتقلين مصرعهم داخل السجون مؤخرا، وقال مسئولون في القضاء الإيرانى إنهم أقدموا علي الانتحار لأسباب غير معلومة، إلا أن الرأي العام وأسر المعتقلين شككوا في رواية المسئولين.

وأعلن المسئولين الأسبوع الجاري انتحار كاووس سيد إمامي الناشط البيئي الذي اعتقل داخل السجن بعد اسبوعين من القبض عليه.

وقال مسئولو السلطة القضائية في إيران إن كلا من سينا قنبرى و وحيد حيدرى انتحرا داخل سجن ايفين واراك بعد القاء القبض عليهما خلال احتجاجات ديسمبر الماضى والتي وقعت في أغلب المدن الإيرانية وتخللها أعمال العنف.