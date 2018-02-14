الرئاسة الفرنسية ستنقل قاعة الصحافة إلى خارج قصر الإليزيه





أ ف ب

ستقفل رئاسة الجمهورية الفرنسية من الأن وحتى الصيف قاعة الصحافة الموجودة منذ 40 عاما داخل قصر الإليزيه، لنقلها إلى خارج القصر الرئاسى.

ولدى إعلان المستشارة الإعلامية للرئيس إيمانويل ماكرون، سيبيت ندياى، هذا القرار الأربعاء، احتج الصحفيون الموجودون واعتبروا أن هناك "رغبة سياسية باستبعاد الصحافة".

وحتى الأن، كان الصحفيون يستخدمون قاعة مجاورة لباحة الإليزيه لبعض المناسبات (مجالس الوزراء واستقبالات المسؤولين الأجانب...). أما صحفيو وكالات الأنباء، فيستخدمون هذه القاعة بشكل دائم.

لكن "الرئاسة قررت نقل" هذه القاعة إلى مكان مجاور "لجعلها أكبر"، كما قالت ندياى لصحفيين، وبينهم مراسل وكالة فرانس برس، نافية أى رغبة باستبعادهم.

وأضافت أن الرئيس ماكرون "المطلع" على هذا القرار "وافق عليه". ومنذ وصوله إلى الإليزيه فى مايو الماضى، أعرب ماكرون عن رغبته بالا يكون الصحفيون داخل حرم القصر، وأخر الإليزيه تنفيذ هذا المشروع بعد أن أثار جدالا بين الصحفيين.

ومساء الثلاثاء، وخلال لقاء مع هيئة الصحافة الرئاسية، قال ماكرون ان هذا القرار يأتى فى اطار مشروع عقارى شامل جعلته ضروريا توصيات محكمة الحسابات.

وكانت قاعة الصحافة فى الاليزيه اقيمت داخل القصر إبان رئاسة فاليرى جيسكار ديستان (1974-1981)، وفى 1984، نقلها خلفه فرانسوا ميتران الى الفناء الرئاسى.