الذهب يسجل أعلى سعر فى أسبوع مع هبوط الدولار قبل بيانات أمريكية





رويترز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالى اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع بدعم من تراجع الدولار فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب 0.2 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 1332.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وفى وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ السادس من فبراير شباط عند 1336.86 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1334.7 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 89.590 بعد أن كان لامس أدنى مستوى فى أسبوع عند 89.378.

وساهم تراجع الدولار فى مساعدة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة من أدنى مستوى فى شهر الذى بلغه عند 1306.81 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع السعر الفورى للفضة 0.3 بالمئة إلى 16.59 دولار للأوقية وزاد البلاتين والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 976.10 و986.49 دولار للأوقية على الترتيب.