الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بقيمة 4 جنيهات، بعد تحرك كبير لسعر الأوقية العالمية مرتفعة 13 دولارا فى التعاملات الفورية لتسجل 1343 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 564 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 658 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5264 جنيها.

الأوقية: 1343 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.