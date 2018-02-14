الذهب يتعافى من خسائره ويصعد أكثر من 1% مع تراجع الدولار





(رويترز)

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1 % أثناء التعاملات اليوم الأربعاء متعافية من خسائرها التى منيت بها فى أعقاب بيانات أقوى من المتوقع للتضخم فى أمريكا، مع تخلى الدولار عن مكاسبه وتحول أسواق الأسهم إلى الصعود.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.4 % إلى 1348.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط فى وقت سابق من الجلسة إلى 1319.35 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل 20 دولارا، أو 1.5 %، إلى 1350.40 دولار للأوقية.