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الداخلية تضبط مواطن مطلوب فى 17 قضية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:35 م
الداخلية تضبط مواطن مطلوب فى 17 قضية الهارب سقط فى قبضة الشرطة


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج من ضبط عامل بنوع الاشتباه أثناء تواجده علي رصيف محطة سكك حديد سوهاج .

وبالكشف عن المواطن تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 17 قضايا تبديد  بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين أسبوع إلي شهرين  منهم قضية جنح مركز شرطة طما  "تبديد" غيابي بالحبس لمدة شهرين .

بالعرض على اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج وجاري إرساله بالمحكوم عليه لمركز شرطة طما لاستكمال الاجراءات القانونية.

 

 


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