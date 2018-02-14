الخارجية الأمريكية تطالب إيران بسحب قواتها من بلاد عربية





وكالات

طالب وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إيران بسحب قواتها من سورية ولبنان واليمن والعراق، لأن وجودها فى تلك البلدان يشكل عاملا لعدم الاستقرار.

وقال فى مقابلة حصرية مع قناة "الحرة"، هى الأولى له مع قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية، إن القوات الأمريكية ستبقى فى سورية والعراق حتى هزيمة تنظيم داعش وضمان عدم عودته مجددا.

وأضاف الوزير تيلرسون أن الولايات المتحدة ستناقش مستقبل وجود قواتها فى العراق مع حكومة العبادي، وقال: "نعرف ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يقر أن بعض عناصر داعش لا يزالون يشكلون تهديدا للعراق، وسنبقى هناك حتى نتأكد من أننا تخلصنا كليا من هذه التهديدات".