الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على قطاع عسير جنوبى غرب السعودية





صنعاء(أ ش أ)

أعلن مصدر عسكرى فى العاصمة اليمنية صنعاء أن مسلحى الحوثى أطلقوا صاروخا باليستيا على قطاع عسير جنوبى غرب السعودية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصدر قوله إن وحدة الصواريخ الحوثية أطلقت منتصف ليلة الأربعاء، صاروخا باليستيا مطورا محليا على هدف للجيش السعودى فى مدينة خميس مشيط بعسير(جنوب غربى المملكة )،فيما لم يصدر أى بيان من قبل التحالف العربى الذى تقوده السعودية.

يشار إلى أن المسلحين الحوثيين يطلقون بين الحين والآخر صواريخ باتجاه السعودية آخرها إطلاق صاروخ باليستى قصير المدى من الأراضى اليمنية على قاعدة الملك فيصل العسكرية فى خميس مشيط بعسير فى السعودية وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوية السعودية بحسب روسيا اليوم.