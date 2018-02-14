الحكومة توافق على قرار الرئيس بتخصيص قطعة أرض بالعلمين الجديدة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة العلمين الجديدة).

كما وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على طلب للهيئة العامة للطرق والكبارى بإسناد أعمال الإشراف على كل من تنفيذ محور كوبرى قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبرى سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.