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الحكومة تطلق حملة توعية بريادة الأعمال فى الجامعات والمدارس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:00 ص
الحكومة تطلق حملة توعية بريادة الأعمال فى الجامعات والمدارس الأسبوع المقبل الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030


كتب : مصطفى عبد التواب
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تجرى وزارة التخطيط ممثلة فى مشروع رواد 2030، حملات توعية بأهمية ريادة الاعمال فى 10 جامعات حكومية على مستوى الجمهورية ابتداء من الأسبوع القادم، وحتى نهاية العام الدراسى.

كما يقوم المشروع بحسب تصريحات صحفية للدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، بالبدء فى حملة " أبدأ مستقبلك" للتوعية بمبادئ ريادة الأعمال وتعليم المهارات الريادية اللازمة، حيث ينطلق المشروع من محافظة الأقصر، ويمتد إلى جميع المحافظات لتغطية التعليم الفنى، والمرحلة الاعدادية.

يُشار إلى أن مشروع رواد 2030 قد تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل. ويساهم المشروع فى توفير مجموعة من الخدمات مثل: المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، إطلاق حملات توعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى المدارس والجامعات، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.


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