الحكومة العراقية توقع مشروعين بقيمة 510 ملايين دولار مع البنك الدولى

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وقعت الحكومة العراقية مع البنك الدولى الأربعاء على مشروعين بقيمة 510 ملايين دولار مخصصين لتحسين ظروف عيش العراقيين وزيادة توزيع المياه واستحداث وظائف.

وتم توقيع المشروعين فى إطار المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق الذى يختتم الأربعاء فى الكويت، بحسب ما أفاد البنك الدولى فى بيان من مقره بواشنطن.

ويضاف المشروعان إلى برنامج تنمية يموله البنك الدولى وقيمته 750 مليون دولار.

وترتفع بذلك قيمة تمويلات البنك الدولى فى العراق إلى 4,7 مليارات دولار مقابل 600 مليون دولار قبل أربع سنوات.

وعلاوة على ذلك أوضح البنك أن هذه التمويلات "ستوفر دعما فوريا لإعادة تاهيل قطاع التربية والخدمات الصحية وإعادة إعمار الطرقات والجسور الكبرى وإعادة شبكات الكهرباء وأنظمة الماء".

وفى اليوم الثالث والآخير من مؤتمر إعادة إعمار العراق، بلغت قيمة الوعود من هبات وقروض واستثمارات للمساعدة فى إعادة إعمار البلد الخارج من ثلاث سنوات من حرب مدمرة مع المتطرفين 25 مليار دولار.

وتنتظر بغداد الكثير من المجتمع الدولى لمواجهة ورشة إعادة الإعمار الضخمة، وقدرت حاجاتها ب 88 مليار دولار.