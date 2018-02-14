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الجمارك توقع عقد توريد وتركيب 28 جهازا لفحص الأفراد بالأشعة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:51 م
الجمارك توقع عقد توريد وتركيب 28 جهازا لفحص الأفراد بالأشعة الدكتورة مجدى عبد العزيز يوقع العقود


كتب : أحمد يعقوب
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وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك وويليام ماكمانس نائب رئيس شركة L3 SDS للأنظمة الأمنية عقد توريد وتركيب 28 جهاز من أجهزة Provision2 والتى تعد أحدث أجهزة الفحص للأفراد فى العالم، وذلك بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.
 
 
ويأتى التوقيع على عقود هذه المجموعة من الأجهزة إستكمالا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك، حيث أنه من المقرر أن يتم تركيب 100 جهاز فى المرحلة الأولى.
 
 
كما تتضمن المرحلة الثانية تركيب 66 جهازا فى المرحلة الثانية لتغطى منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.
 
 
ومن المعروف أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلى لـ 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائى المتوقع فى النصف الأول من عام 2018. 
 
 
تم التوقيع بحضور كل من  عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و مدحت حسنين رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية وثناء الزهيرى رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية ومحمد يوسف مدير عام المشتريات وعدد من قيادات المصلحة.

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