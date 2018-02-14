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الثقافى الروسى بالقاهرة يفتتح معرضا شاملا فى يوم الدبلوماسية الروسية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:32 م
الثقافى الروسى بالقاهرة يفتتح معرضا شاملا فى يوم الدبلوماسية الروسية ألكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسي بالقاهرة


كتب مؤمن مختار
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افتتح ألكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسي بالقاهرة بقاعة المعارض الكبرى بالمركز معرضا شاملا للعاملين بالسفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وذلك بحضور حرم السفير الروسى فى مصر ناتاليا كيربتشينكو.
 
 
ضم المعرض 100 عمل فني متنوع من اللوحات التشكيلية، وفنون الحلي، ورسومات للاطفال، وفنون الفوتوجرافيا، والاشغال اليدوية، ونماذج القطارات الروسية التاريخية والمعاصرة.
 
 
أشرف على تنظيم المعرض يلينا تشاليدزي، واقيم المعرض فى حضور دبلوماسي كبير لممثلي سفارة روسيا بالقاهرة والسفارات الاجنبية في مصر وفي ظل اهتمام اعلامي روسي ملحوظ.
 
 
ومن جانبه، صرح تيفانيان أن هذا المعرض أتاح لنا الفرصة للتعرف على المواهب المتعددة لأسر العاملين بالمركز الثقافى الروسى والسفارة الروسية من الروس والمصريين، مما يجعلنا نحرص على أن يكون هذا المعرض تقليدا سنويا فى عيد الدبلوماسية الروسية من كل عام.
 
 
 
 
 

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