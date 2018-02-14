"التنمية المحلية" تتلقى تقريرا عن إزالة تعديات الأراضى الزراعية بسوهاج

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تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، حول تطورات حملات إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية.

ولفت التقرير، النظر إلى أن حجم مخالفات المبانى بمحافظة سوهاج، عن الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى المحافظة كان قد بلغ عددها 158422، وعدد قرارات الإزالة 141616، وعدد القرارات التى تم تنفيذها 41453، وعدد الحالات المتبقية 16806، وعدد المبانى التى تشكل خطورة ولم تتم إزالتها 131.

وشدد محافظ سوهاج، فى بيان اليوم الأربعاء، على أهمية تنفيذ خطة المحافظة وإزالة التعديات على الأراضى الزارعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات الأمن،والعمل على القضاء على تلك الظاهرة،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أراضى الدولة، لافتا النظر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة قامت بحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.

وأوضح البيان، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة برئاسة صلاح عبد الباسط الميرى،وبدعم من قوات الأمن نظمت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ناحية قرية العمايدة التابعة لمجلس قروى الدويرات وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بالبناء بالبلوك الأبيض والأسمنت.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت مؤخرا تقريرا حول مخالفات البناء عن الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد المبانى المخالفة 2 مليون و878 ألفا و808 مبانٍ، وعدد قرارات الإزالة الصادرة 2 مليون و644 ألفا و222 قرارا، والقرارات التى تم تنفيذها تبلغ 633406، وعدد الحالات المتبقية مليون و923 ألفا و766، وعدد المبانى التى تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها 43 ألفا و797 حالة، وتعتبر الدقهلية فى صدارة المحافظات التى بها مبانٍ تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها وعددها 6272 مبنى.

وتتنوع المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، منها "بناء دون ترخيص" وعددها مليون و764 ألفا و838 حالة، ومخالفات الأدوار المخالفة تبلغ 396 ألفا و87 حالة، ومخالفة شروط الترخيص 114 ألفا و921 حالة، ومخالفة خط التنظيم 45 ألفا و313 حالة، فضلا عن مخالفات لأسباب أخرى.

وفيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة فهى تتنوع،بين دراسات أمنية وتبلغ 809 آلاف و989 حالة، ونزاع قضائى تبلغ 115 ألفا و35 حالة، ومشغول بالسكان تبلغ 687 ألفا و856 حالة.

و كانت قد احتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول فى مخالفات البناء، حيث بلغ عدد المبانى المخالفة 529024، وعدد قرارات الإزالة الصادرة بشأنها 337717، وعدد قرارات الإزالة التى تم تنفيذها 168807، وعدد الحالات المتبقية 135344، وعدد المبانى التى تمثل خطورة ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها 28285.