"التضامن": تنفيذ خطة تدريب مشترك لإدارة الأزمات والكوارث والسيول بالجيزة





كتب مدحت وهبة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة تجربة عملية كنموذج لمحاكاة حية لسيناريو إقامة معسكر للإيواء بحديقة إمبابة بمشاركة 25 موظفا من الإدارات المعنية بالأزمات والكوارث بالمديرية.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمات والسيول من خلال تنفيذ خطة تدريب مشترك لإدارة الأزمات والكوارث معتمدة على محاكاة أزمة متوقعة.



وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم أن المعسكر استمر ثلاثة أيام حيث أقيم بحديقة إمبابة بمحافظة الجيزة.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد أعدت خطة لمواجهة السيول والكوارث من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية التى تسعى لبناء قدرات العاملين فى المديريات وخاصة المعنيين بإدارة الأزمات ومواجهة السيول فى المحافظات المعرضة لحدوث سيول وكوارث وتم التعاون فى تنفيذها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.