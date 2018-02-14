البيت الأبيض يطلع ترامب على تفاصيل حادث إطلاق النار قرب وكالة الأمن القومى

البيت الأبيض يطلع ترامب على تفاصيل حادث إطلاق النار قرب وكالة الأمن القومىالأربعاء، 14 فبراير 2018 03:54 م
الشرطة الأمريكية -أرشيفية
(أ ف ب)
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ابلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باطلاق النار قرب مقر وكالة الأمن القومى بمحيط واشنطن، كما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض "أفكارنا وصلواتنا مع كل الذين تأثروا" باطلاق النار.
وتحقق الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فى إطلاق نار وقع فى وقت مبكر صباحا قرب مقر وكالة الأمن القومى الأمريكية فى محيط العاصمة واشنطن بحسب وسائل إعلام محلية.
وبثت محطة "أن بى سى نيوز" صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التى تحمى هذا المجمع الذى يحظى بحراسة أمنية مشددة. وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف، وقال ناطق باسم وكالة الأمن القومى ان الوضع تحت السيطرة.
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