البورصة تخاطب الشركات غير مستوفاة شروط القيد بتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور

البورصة تخاطب الشركات غير مستوفاة شروط القيد بتوفيق الأوضاع خلال 6 شهورالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:36 م
البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) وفقا للموقف فى نهاية عام 2017 لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.
وجاء بيان هذه الشركات كما يلى:
أولا: شركات غير مستوفاة لشرط نسبة الأسهم حرة التداول: الوطنية لمنتجات الذرة
ثانيا: شركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين "السويس للأكياس، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية".
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