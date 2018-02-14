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الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:40 م
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الانتهاء من إصلاح عطل خط المياه الرئيسى بشمال سيناء

الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:02 م
الانتهاء من إصلاح عطل خط المياه الرئيسى بشمال سيناء إصلاح عطل خط المياه الرئيسى بشمال سيناء


شمال سيناء - محمد حسين
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انتهى فريق فنى من شركة المياه بشمال سيناء من إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى بشمال سيناء.

وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مدينة بئر العبد فى بيان له: إنه فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس المدينة والشركة القابضة لمياه الشرب بشمال سيناء تم إصلاح عدد 2 كسر على خط 700 الرئيسى.

وأضاف أن أعمال الإصلاح تمت بمتابعة من رئيس المدينة ورئيس مجلس إدارة الشركة . وتم بجهود مهندسين وفنيين بشركة المياه.

 


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