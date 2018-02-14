الانتهاء من إصلاح عطل خط المياه الرئيسى بشمال سيناء





شمال سيناء - محمد حسين

انتهى فريق فنى من شركة المياه بشمال سيناء من إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى بشمال سيناء.

وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مدينة بئر العبد فى بيان له: إنه فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس المدينة والشركة القابضة لمياه الشرب بشمال سيناء تم إصلاح عدد 2 كسر على خط 700 الرئيسى.

وأضاف أن أعمال الإصلاح تمت بمتابعة من رئيس المدينة ورئيس مجلس إدارة الشركة . وتم بجهود مهندسين وفنيين بشركة المياه.