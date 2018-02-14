الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منطقة قرب طولكرم وينقل حاجزا عسكريا قرب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منطقة قرب طولكرم وينقل حاجزا عسكريا قرب بيت لحمالأربعاء، 14 فبراير 2018 11:39 م
(أ ش أ)
اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الأربعاء، الأراضى الزراعية الشمالية لبلدة (علار) فى طولكرم شمال الضفة الغربية، وقامت بتمشيطها بعد نشر جنودها فى محيطها.
وأفاد مواطنون من البلدة، بسماع دوى انفجارات هزت المنطقة بعد اقتحام قوات الاحتلال للأراضى المذكورة، وشوهد الدخان يتصاعد من إحدى المغارات فى المكان، قبل أن تنسحب، بعد ساعتين، ولم تتضح بعد سبب الانفجارات.
وفى بيت لحم جنوب الضفة، شرعت سلطات الاحتلال بنقل الحاجز العسكرى المقام على المدخل الشمالى لقرية الولجة غرب بيت لحم من الجهة المحاذية لمنطقة (كريمزان) من أراضى مدينة بيت جالا.
وقال الناشط الشبابى إبراهيم عوض الله، إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض فى منطقة (عراق سويدان)، حيث سيتم نقل الحاجز العسكرى الجديد على عمق 1.5 كيلو متر من أراضى القرية.
وفى سياق آخر، هدمت طواقم بلدية الاحتلال اليوم بركسين للمواشى (هنجرين)، فى قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس.
وأوضح شهود عيان أن طواقم البلدية برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة اقتحمت محيط منازل العائلة وقامت بهدم بركسين للغنم، وكرفان متنقل، ومصادرة 5 كرفانان تستخدم كمخازن لمواد البناء، مؤكدين أن عملية الهدم والمصادرة تمت دون سابق إنذار.
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قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
إقتربت الساعه وانشق القمر. صدق الله العظيم