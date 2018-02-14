الاتحاد الأوروبى يدرس احتمال اتخاذ إجراءات ضد أعضاء بسبب تلوث الهواء





(رويترز)

ستحدد المفوضية الأوروبية الشهر القادم إن كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد تسع دول أعضاء بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن تلوث الهواء وذلك بعد أن قدمت هذه الدول خططا للتعامل مع المسألة.

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون البيئة كارمينو فيلا وزراء من الدول التسع وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صاحبة أكبر الاقتصادات فى التكتل خلال اجتماع الشهر الماضى بأن صبر بروكسل أوشك على النفاد.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن الدول التى تشمل أيضا إيطاليا وإسبانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا أُمهلت عشرة أيام لتقديم "إجراءات إضافية موثوقة وفعالة وفى الوقت المناسب" للحد من الملوثات مثل أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

وأضافت المتحدثة "بوسع المفوضية أن تؤكد أن كل الدول الأعضاء المعنية قدمت معلومات إضافية سنعمل على تقييمها. سوف نناقش المسألة مرة أخرى فى منتصف مارس".

وتقدر المفوضية أن 400 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة تلوث الهواء ولم تتحقق الأهداف التى طرحت لعامى 2005 و 2010 حتى الآن فى 23 من 28 دولة.

وقالت ألمانيا فى رسالة للمفوضية بتاريخ 11 فبراير شباط اطلعت عليها رويترز إنها تدرس خططا لإتاحة النقل العام مجانا فى المدن التى تعانى من مشاكل فى جودة الهواء. وحددت إجراءات أخرى أكثر تقليدية مثل إقامة مناطق منخفضة الانبعاثات.

وقالت وزارة البيئة الفرنسية بدورها فى بيان اليوم إنها تعتزم عقد اجتماع يوم الخميس مع مسؤولين محليين فى مناطق تنتهك القيود على التلوث لوضع مسودة خطة بنهاية مارس آذار. وذكرت أن خطة وطنية قدمت فى مايو أيار الماضى من شأنها أن تقلص الانبعاثات الضارة بالصحة.