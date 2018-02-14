الإعصار "جيتا" يضرب جزر فيجى الجنوبية وانقطاع الاتصالات





(رويترز)

تعمل السلطات فى فيجى اليوم الأربعاء على إعادة الاتصال مع بعض الجزر الجنوبية النائية بعدما أدى الإعصار جيتا القوى إلى قطع الاتصالات، رغم أن المراكز الأكثر سكانا فى الدولة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهادى لم تتعرض إلى أضرار خطيرة.

وذكر راديو نيوزيلندا أنه لم يكن هناك أطباء فى جزيرتى فاتوا وأونو آى لاو، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية فى فيجى أن يصل متوسط سرعة الرياح 195 كيلومترا فى الساعة مع عواصف تصل سرعتها إلى 275 كيلومترا فى الساعة أثناء الليل مصاحبة للإعصار المنتمى إلى الفئة الرابعة.

وذكر راديو استراليا على تويتر أن القرويين فى جزيرة أونو آى لاو أبلغوه أن الإعصار أتلف الحاصلات الزراعية ودمر عدة مبان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتسبب الإعصار جيتا بالفعل فى أضرار واسعة فى ساموا وساموا الأمريكية فى مطلع الأسبوع وضرب تونجا بشدة ليل الاثنين وتسبب فى دمار وفيضانات.