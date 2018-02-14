"الأعلى للاعلام" مهنئا "اليوم السابع": من أهم المواقع وأكثرها مصداقية

"الأعلى للاعلام" مهنئا "اليوم السابع": من أهم المواقع وأكثرها مصداقيةالأربعاء، 14 فبراير 2018 10:35 م
محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد
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تقدم محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتهنئة لمؤسسة "اليوم السابع" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق موقعها الإلكترونى، مهنئا رئيس مجلس إدارة وتحرير المؤسسة خالد صلاح، وأسرة العمل بالمؤسسة، والقائمين على شئون الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية.
وأضاف العمرى أن "اليوم السابع" يعد من أهم المواقع والأكثر مصداقية، مشيرا الى أن حفاظه على الاستمرار فى النجاح شئ من أصعب ما يمكن ولكنه استطاع.
وتابع: "اليوم السابع يضم مجموعة من أمهر وأشرف الصحفيين فى مصر ، واستمراره بالنجاح و بهذا الشكل مجهود غير عادى يستحق القائمين عليه وأبناءه التهنئة بجد ".
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