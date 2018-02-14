video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للاعلام" مهنئا "اليوم السابع": من أهم المواقع وأكثرها مصداقية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 10:35 م
"الأعلى للاعلام" مهنئا "اليوم السابع": من أهم المواقع وأكثرها مصداقية محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام


كتب محمد السيد
إضافة تعليق

 
تقدم محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتهنئة لمؤسسة "اليوم السابع" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق موقعها الإلكترونى، مهنئا رئيس مجلس إدارة وتحرير المؤسسة خالد صلاح، وأسرة العمل بالمؤسسة، والقائمين على شئون الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية.
 
وأضاف العمرى أن "اليوم السابع" يعد من أهم المواقع والأكثر مصداقية، مشيرا الى أن حفاظه على الاستمرار فى النجاح شئ من أصعب ما يمكن ولكنه استطاع.
 
وتابع: "اليوم السابع يضم مجموعة من أمهر وأشرف الصحفيين فى مصر ، واستمراره بالنجاح و بهذا الشكل مجهود غير عادى يستحق القائمين عليه وأبناءه التهنئة بجد ".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعيد الكفراوى: "اليوم السابع" منبر إعلامى جاد وخلقت حالة تواصل مع القراء

محسن حفظى: "اليوم السابع" وكالة أنباء أوروبية معلوماتها موثقة وصادقة

مفتى الجمهورية يهنئ "اليوم السابع": تتصدى للأفكار المتطرفة

نقيب المعلمين: اليوم السابع جريدة مشوقة وموضوعاتها جذابة

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

اليوم السابع

الاعلى للاعلام



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة