افتتاح فرع بيع المصنوعات بدسوق بتكلفة 5.5 مليون جنيه

افتتاح فرع بيع المصنوعات بدسوق بتكلفة 5.5 مليون جنيهالأربعاء، 14 فبراير 2018 12:00 ص
ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
افتتحت مساء الثلاثاء ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فرع شركة بيع المصنوعات فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
صرح بذلك محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات، لافتا أن رؤساء الشركات التجارية التابعة شاركوا فى الاحتفال.
وأضاف محمد عنارة لـ"اليوم السابع" أن الفرع على مساحة 750 مترا مربعا، على طابقين، وجرى تطويره مؤخرا بالتنسيق مع شركة لبيع الأجهزة الكهربائية بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويصل العائد السنوى للفرع إلى 600 ألف جنيه كحد أدنى، دون تحمل الشركة القابضة لأى أعباء ومدة العقد 9 سنوات .
إضافة تعليق
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة
كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة