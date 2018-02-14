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افتتاح فرع بيع المصنوعات بدسوق بتكلفة 5.5 مليون جنيه

الأربعاء، 14 فبراير 2018 12:00 ص
افتتاح فرع بيع المصنوعات بدسوق بتكلفة 5.5 مليون جنيه ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة


كتب عبد الحليم سالم
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 افتتحت مساء الثلاثاء ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فرع شركة بيع المصنوعات فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

صرح بذلك محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات، لافتا أن رؤساء الشركات التجارية التابعة شاركوا فى الاحتفال.

 وأضاف محمد عنارة لـ"اليوم السابع" أن الفرع على مساحة 750 مترا مربعا، على طابقين، وجرى تطويره مؤخرا بالتنسيق مع شركة لبيع الأجهزة الكهربائية بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويصل العائد السنوى للفرع إلى 600 ألف جنيه كحد أدنى، دون تحمل الشركة القابضة لأى أعباء ومدة العقد 9 سنوات .


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كفر الشيخ

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