اضبط مخالفة.. تآكل أعمدة مبنى مدرسة عبد الستار خضر ببنها "صور"

القليوبية-نيفين طه

حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب مدرسة عبدالستار خضر المشتركة بقرية بطا التابعة لإدارة بنها التعليمية، لتهالك الأبنية وأعمدتها، ما ينبئ بسقوط وشيك يهدد حياة حوالى 2000 تلميذ فى عمر الزهور.

وأكد أحد المدرسين، أن المدرسة تعانى من الإهمال وتصدعات فى الأسقف والجدران والأعمدة الرئيسية الحاملة للمبنى، وأن المدرسة على هذا الوضع منذ سنتين دون ترميم من المحافظة أو إدارة المدرسة.

فيما قرر بعض أولياء منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة خشية على أرواحهم فى حالة سقوط المدرسة. معربين عن تخوفهم الشديد على حياة ابنائهم فى حالة انهيار المدرسة.



تآكل مبانى مدرسة عبدالستار خضر ببنها



انهيار مبنى مدرسة ببنها