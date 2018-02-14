اضبط مخالفة.. تآكل أعمدة مبنى مدرسة عبد الستار خضر ببنها "صور"الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:00 ص
تأكل مباني مدرسه عبدالستار خضر ببنها
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب مدرسة عبدالستار خضر المشتركة بقرية بطا التابعة لإدارة بنها التعليمية، لتهالك الأبنية وأعمدتها، ما ينبئ بسقوط وشيك يهدد حياة حوالى 2000 تلميذ فى عمر الزهور.
وأكد أحد المدرسين، أن المدرسة تعانى من الإهمال وتصدعات فى الأسقف والجدران والأعمدة الرئيسية الحاملة للمبنى، وأن المدرسة على هذا الوضع منذ سنتين دون ترميم من المحافظة أو إدارة المدرسة.
فيما قرر بعض أولياء منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة خشية على أرواحهم فى حالة سقوط المدرسة. معربين عن تخوفهم الشديد على حياة ابنائهم فى حالة انهيار المدرسة.
تآكل مبانى مدرسة عبدالستار خضر ببنها
انهيار مبنى مدرسة ببنها
تآكل أعمدة مبنى مدرسة عبد الستار خضر ببنها
إضافة تعليق
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة
كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة