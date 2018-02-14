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إنشاء مجمع مدارس باسم أحد شهداء الدقهلية فى مسقط رأسه

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:40 م
إنشاء مجمع مدارس باسم أحد شهداء الدقهلية فى مسقط رأسه محافظ الدقهلية يلتقى والدة الشهيد


الدقهلية - محمد حيزة
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استقبل اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، منال صابر والدة الشهيد الرائد محمد جودة السواح ابن قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام  للمحافظة.

 

ووافق المحافظ على الطلب المقدم من والدة الشهيد، على إنشاء مجمع مدارس الشهيد محمد جودة السواح للتعليم الصناعى ببرق العز على المساحة المحددة بعد ردم  ترعة القرية، على أن يتم وضع حجر أساس المجمع يوم الاثنين الموافق 30 أبريل القادم .

 

فيما أكد المحافظ أن ذلك يعد أقل تكريم للشهيد الذى استشهد أثناء تأدية واجبه، مشيرا إلى أن الشهيد ضحى بروحه من أجل مصر، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

 

يذكر أن الشهيد قد استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة فى سيارة شرطة أثناء مرور قافلة أمنية بالطريق الدولى بدائرة قسم رابع العريش فى نهاية شهر أكتوبر من عام 2015.


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