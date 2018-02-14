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إندبندنت: ألمانيا تخطط لإتاحة المواصلات مجانا فى 5 مدن تعانى من تلوث الهواء

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:06 م
إندبندنت: ألمانيا تخطط لإتاحة المواصلات مجانا فى 5 مدن تعانى من تلوث الهواء أنجيلا ميركل - المستشارة الألمانية


كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الحكومة الألمانية تخطط لجعل وسائل النقل العام مجانا فى المدن التى تعانى من تلوث الهواء، حيث تزداد الضغوط على إدارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل للالتزام بقواعد التلوث فى الاتحاد الأوروبى وتجنب الغرامات.

 

وستستفيد خمس مدن هى بون وايسن وهيرنبرج وريوتلينجن ومانهايم من هذه التجربة "بحلول نهاية السنة" وفقا للمقترحات التى وضعتها الحكومة الفيدرالية.

 

واستدعى وزراء ألمان وبريطانيين إلى بروكسل الشهر الماضى لتقديم شرح للمفوضية الأوروبية حول كسر بلادهم لقواعد الاتحاد الأوروبى بشأن تلوث الهواء وماذا يفعلون لحل المشكلة.

 

ونقلت الصحيفة عن خطاب الوزراء الألمان المرسل إلى المفوضية الأوروبية قولهم "ندرس إتاحة وسائل المواصلات العامة للجمهور مجانا لتخفيض عدد السيارات الخاصة".

 

ستحدد المفوضية الأوروبية الشهر القادم أن كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد تسع دول أعضاء بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن تلوث الهواء، وذلك بعد أن قدمت هذه الدول خططا للتعامل مع المسألة.

 

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون البيئة كارمينو فيلا وزراء من الدول التسع وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صاحبة أكبر الاقتصادات فى التكتل خلال اجتماع الشهر الماضى بأن صبر بروكسل أوشك على النفاد.

 

وقالت متحدثة باسم المفوضية، إن الدول التى تشمل أيضا إيطاليا وإسبانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا أُمهلت عشرة أيام لتقديم "إجراءات إضافية موثوقة وفعالة وفى الوقت المناسب" للحد من الملوثات مثل أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

 

وأضافت المتحدثة "بوسع المفوضية، أن كل الدول الأعضاء المعنية قدمت معلومات إضافية سنعمل على تقييمها. سوف نناقش المسألة مرة أخرى فى منتصف مارس".

 

وتقدر المفوضية أن 400 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة تلوث الهواء ولم تتحقق الأهداف التى طرحت لعامى 2005 و2010 حتى الآن فى 23 من 28 دولة.

 


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