إصابة 3 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم جبنة بيضاء فى سوهاج





سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام، 3 أطفال أشقاء مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر، بعد تناول طعام فاسد "جبنه".

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد عمرو نبيل مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد إصابة 3 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم جبنة بيضاء.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، وصول الطفل "إيهاب م ف م" 15 سنة طالب، والطفلة "ندي م ف م" 6 سنوات، والطفلة "أروي م ف م" عامين، إلى مستشفى طهطا العام مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر بعد تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدة المصابين "اعتماد ح م ع" 39 سنة منزل، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم جبنه، وقام والدهم بشرائها ونفت الشبهة الجنائية، وتم اخطار الإدارة الصحية بطهطا لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1561 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.