إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 13 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الجديد، عند مدخل قرية قوم أبو خلاد، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقى العلاج اللازم، واجراء الفحصوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.