إخلاء سبيل متهم استولى على أموال المواطنين مقابل سفرهم بالنزهة

إخلاء سبيل متهم استولى على أموال المواطنين مقابل سفرهم بالنزهةالأربعاء، 14 فبراير 2018 03:43 م
محكمة القاهرة الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إخلاء سبيل خالد كفافى المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة النزهة مقابل تسفيرهم للخارج بـ40 ألف جنيه للفرد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية وجدى عبد المنعم، وصلاح عبد الرحمن، وأحمد سويلم، وأمانة سر محمد علاء.
ووجهت النيابة للمتهم خالد كفافى، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين مبلغ 40 ألف جنيه وإيهامهم بالسفر إلى الخارج، بمنطقة النزهة.
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