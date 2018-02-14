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إحالة 303 أشخاص للنيابة المختصة لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:38 م
إحالة 303 أشخاص للنيابة المختصة لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح


مطروح _ حسن مشالى
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أحالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، 303 أشخاص من بينهم مواطن ارتري و 9 سودانيين إلى النيابة المختصة للتحقيق، عقب تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسللهم الحدود الغربية إلى ليبيا عن طريق السلوم، ومحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 
كان اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، قد إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بالتحفظ على 303 متهمين، لعرضهم على النيابة المختصة، عقب ضبطهم أثناء محاولة تسلل الحدود، بمعرفة قوات حرس الحدود، وهم 15 من كفر الشيخ و 35  من البحيرة و 4  من القاهرة و 4 من الجيزة و 1 من الغربية و 45 من أسيوط و 75  من المنيا و 30 من سوهاج و 38  من بني سويف و 15  من قنا و 2 من دمياط و 12 من الدقهلية و 2 من المنوفية و 4 من الإسكندرية و 4 من الشرقية و 7 من الفيوم و 9 من السودان   و 1 من دولة ارتريا و 2 من دمياط ، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم وفحصهم جنائيا وسياسيا وتحرير المحاضر اللازمة وعرضهم على النيابة المختصة.
 
 
 
 
 

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