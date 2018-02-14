إحالة قضية "توربينى الأزبكية" للنيابة الكلية لاستكمال التحقيقات





كتب عامر مصطفى

قرر المستشار محمد عادل جمعة، رئيس نيابة الازبكية، إحالة "توربينى" صادر ضده 51 قضية هتك عرض، واتهامه باغتصاب طفل داخل مخازن السكة الحديد، للنيابة الكلية لاستكمال التحقيقات فى القضية.

البداية عندما تلقى وكيل إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة، معلومات تفيد قيام المتهم "محمد ش" 44 سنة، وشهرته "الشاذلى" باستدراج طفل هارب من أسرته بالمنيا، للعمل معه فى بيع المشروبات الغازية فى القطارات، وعقب انتهاء العمل يعتدى عليه جنسيا تحت التهديد.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، وأن المتهم صادر ضده 51 قضية هتك عرض ومخدرات وضرب، آخرهم قضية هتك عرض فى عام 2016 بمنطقة شبرا،وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم أثناء محاولته الأعتداء جنسيا على طفل داخل مخازن السكة الحديد، واعترف المجنى عليه بأن المتهم اعتدى عليه جنسيا وعندما حاول الهرب هدده بزجاجة مكسورة لقتله واغتصبه داخل مخزن السكة الحديد.