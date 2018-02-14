أهالى قرة ناهيا يحتفلون بعد القبض على "بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من الفرحة بين أهالى قرية ناهيا بكرداسة، عقب القبض على المتهم "أحمد ر" الشهير بـ"بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة وبصحبته شقيقه "النوى" بعد هروبهما لمحافظة الإسكندرية، لتعرض أهالى القرية للعديد من الجرائم التى ارتكبها المتهم وشقيقه وأفراد عصابته من قتل وسطو مسلح وخطف، حيث كان أخر تلك الجرائم خطف الطالبين أنس عادل البيدق، وعلى طه العدس، وطلب فدية مليون و100 ألف جنيه.

وأعلن عدد من أهالى القرية استعدادهم لذبح عدد من رؤوس الماشية وتوزيع لحومها، احتفالا بالقبض على المتهم "بحر" وشقيقه، بعد الذعر الذى تسببا به بين الأهالى، وفرضه إتاوات عليهم.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الجيزة، أن المتهم الهارب "أحمد ر" الشهير بـ"بحر" أسطورة الإجرام بالجيزة، وشقيقه "محمد" الشهير بــ"النوى" أحد أفراد عصابته المتورطين فى قضايا خطف وقتل وسطو مسلح، منها خطف طالبين بكرداسة.

وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وضباط أمن الإسكندرية تم ضبطهما مختبئين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما طبنجتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.