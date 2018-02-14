أمريكى يقاضى شركة طيران لإنزاله من على متن رحلتها لتحدثه بالعربية

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رفع مواطن أمريكى، قدم إلى الولايات المتحدة كلاجئ عراقى، دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية أنزلته من الطائرة لتحدثه باللغة العربية.

وقال المواطن خير الدين مخزومى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء "إنه فى السادس من أبريل 2016 كان مسافرا إلى كاليفورنيا حيث أجرى اتصالا هاتفيا على متن الطائرة، فاتخذت شركة طيران (ساوث ويست إيرلاينز)، ومقرها دالاس، ضده مجموعة من الإجراءات لتحدثه العربية وقام ضابط شرطة بإنزاله من الطائرة".

وأكد مخزومى أن وكالة إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الاتحادى (FBI)، أطلقا سراحه بعد ساعات من الاستجواب والتفتيش المهين، لافتا إلى أنه يسعى للحصول على تعويض من الشركة بعد انتهاكها حقوقه المدنية.

ومن جانبها، لم تعلق الشركة على الدعوى التى رفعها مخزومى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى سان فرانسيسكو.