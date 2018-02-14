video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكى يقاضى شركة طيران لإنزاله من على متن رحلتها لتحدثه بالعربية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:09 م
أمريكى يقاضى شركة طيران لإنزاله من على متن رحلتها لتحدثه بالعربية الخطوط الأمريكية


أ ش أ
إضافة تعليق

رفع مواطن أمريكى، قدم إلى الولايات المتحدة كلاجئ عراقى، دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية أنزلته من الطائرة لتحدثه باللغة العربية.

وقال المواطن خير الدين مخزومى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء "إنه فى السادس من أبريل 2016 كان مسافرا إلى كاليفورنيا حيث أجرى اتصالا هاتفيا على متن الطائرة، فاتخذت شركة طيران (ساوث ويست إيرلاينز)، ومقرها دالاس، ضده مجموعة من الإجراءات لتحدثه العربية وقام ضابط شرطة بإنزاله من الطائرة". 

وأكد مخزومى أن وكالة إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الاتحادى (FBI)، أطلقا سراحه بعد ساعات من الاستجواب والتفتيش المهين، لافتا إلى أنه يسعى للحصول على تعويض من الشركة بعد انتهاكها حقوقه المدنية.

ومن جانبها، لم تعلق الشركة على الدعوى التى رفعها مخزومى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى سان فرانسيسكو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص فى هبوط اضطرارى لطائرة أمريكية فى نيجيريا بسبب عطل بالمحرك

الخطوط الأمريكية

العراق

أخبار العراق

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة