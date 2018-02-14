"أطباء الأسنان": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على طبيبة عين الصيرة





كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع هيئة المكتب المقرر له اليوم الأربعاء، سيتم طرح إرسال محامى النقابة للتضامن مع طبيبة الأسنان التى حاول بعض الأشخاص الاعتداء عليها وعلى ممرضة، وعاملة نظافة بمركز عين الصيرة الطبى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأزمة.

وأكد هيكل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من أعضاء مجلس النقابة العامة فور علمهم بالتعدى على طبيبة الأسنان، أثناء تأدية عملها، تحركوا بشكل شخصى وتواصلوا مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للتدخل وحل المشكلة، مشيرا إلى أن تلك المجهودات ترتب عليها إحالة وزارة الصحة، والدكتور حسام الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، الدكتور أحمد فرج مدير منطقة مصر القديمة، والدكتورة هدى طنطاوى مديرالمركز الطبى بعين الصيرة، إلى التحقيق لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات اللازمة فى واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان.