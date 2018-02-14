أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2018.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شركة مستشفى كليوباترا، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقاً، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 853.290 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 58.3 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 29.1 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% عند مستوى 2628 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14666 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 74 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.51 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.36 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.63 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.07 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.50%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 22.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 47.70 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 15.58 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 40.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%