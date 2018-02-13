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3 عاطلين يغتصبون فتاة بعد الاعتداء على حبيبها فى الجيزة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:31 م
3 عاطلين يغتصبون فتاة بعد الاعتداء على حبيبها فى الجيزة اغتصاب - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم باغتصاب فتاة بعد الاعتداء على شاب ترتبط به عاطفيا بالضرب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، أفادت فيه أنها أثناء عودتها من عملها اختطفها 3 أشخاص بعد تهديدها بالسلاح وتناوبوا اغتصابها.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بمهندس ديكور، وأثناء تواجدها بصحبته بسيارته ببولاق الدكرور، هاجمهما 3 أشخاص واعتدوا على حبيبها بالضرب وأحدثوا تلفيات بسيارته، ثم اختطفوها لمنطقة زراعية واعتدوا عليها جنسيا وفروا هاربين.

 

وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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اغتصاب فتاة

كرداسة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف عطاالله

يا ريت اعدام

يجب اعدام هؤلاء الكلاب الضالة التى تجوب الشوارع والميادين بحثا عن فريسة .. كيف يكون للدولة هيبة بدون احكام رادعة للمخطى

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