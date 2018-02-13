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27 مايو نظر طعن المتهمين فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:08 م
27 مايو نظر طعن المتهمين فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات محكمة النقض


كتبت هدى أبو بكر
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حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، جلسة 27 مايو المقبل، لنظر طعن 67 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد، وذلك أمام دائرة الأحد (ب) بالمحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017،  بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل فى الدعوى.


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