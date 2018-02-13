وزير النقل يفتتح اليوم قرية الحجاج بميناء سفاجا وساحة الركاب والسيارات بالغردقة

وزير النقل يفتتح اليوم قرية الحجاج بميناء سفاجا وساحة الركاب والسيارات بالغردقةالثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:00 ص
المهندس هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يفتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الثلاثاء برفقة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير قرية الحجاج بميناء سفاجا وساحة الركاب والسيارات أمام ميناء الغردقة.
وأقامت هيئة موانئ البحر الأحمر ساحة للركاب والسيارات أمام ميناء الغردقة على مساحة 23 ألف متر مربع بتكلفة حوالى 50 مليون جنيه، فيما تقام قرية الحجاج بميناء سفاجا على مساحة 68 ألف جنيه وتسع حوالى 15 ألف راكب.
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