وزير النقل ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان أعمال تنفيذ طريق سفاجا - مرسى علم





البحر الأحمر: رضا حبيشى

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أعمال تنفيذ طريق سفاجا - مرسى علم المدرج بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

وطالع وزير النقل أعمال تنفيذ الطريق الجديد بمشاركة رئيس وقيادات الطرق والكبارى، واستمع إلى عرض من الشركات المشاركة بالتنفيذ حول معدلات التنفيذ التى تراوح بقطاعات الطريق بين 7 و15%.