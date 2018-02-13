وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد للقاء ملك إسبانيا





كتب أحمد حمادة

غادر اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى مدريد ولتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أن وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى زيارة تستغرق يومين بهدف إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتى شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس إلى مدريد فى مايو 2015.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة بكل من ملك إسبانيا "فليبىي السادس"، ووزير الخارجية ألفونسو ماريا داستيس، ووزيرة الدفاع، ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى سكرتير عام منظمة السياحة العالمية التى يقع مقرها فى العاصمة الإسبانية مدريد.