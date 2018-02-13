وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد للقاء ملك إسبانيا

وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد للقاء ملك إسبانياالثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:02 م
سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
غادر اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى مدريد ولتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أن وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى زيارة تستغرق يومين بهدف إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتى شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس إلى مدريد فى مايو 2015.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة بكل من ملك إسبانيا "فليبىي السادس"، ووزير الخارجية ألفونسو ماريا داستيس، ووزيرة الدفاع، ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى سكرتير عام منظمة السياحة العالمية التى يقع مقرها فى العاصمة الإسبانية مدريد.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة