وزير التنمية المحلية من الإسماعيلية: دورنا فى الانتخابات التيسير على الناخبين





الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش مجلس المحافظين الذى أقيم فى الإسماعيلية، إن مسئولية المقرات الانتخابية يقع على الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين المقرات تتولاها الأجهزة الأمنية.

وتابع: أما دور وزارة التنمية المحلية فى الانتخابات الرئاسية القادمة فإن المحليات بجميع مستوياتها عليها دور كبير فى الإعداد والتجهيز لتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتسهيل وتيسير كافة الإمكانيات لخدمة الناخبين وتحقيق القدر الأكبر من المشاركة المجتمعية لمختلف فئات الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال الاستحقاقات الدستورية وكذلك توفير البيئة المناسبة للناخبين وتهيئة الأماكن لاستقبالهم وحثهم على الخروج للانتخابات للإدلاء بأصواتهم.