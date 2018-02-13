video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائرى إمكانية إقامة شركة مشتركة بين الجانبين

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:35 م
وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائرى إمكانية إقامة شركة مشتركة بين الجانبين جانب من اللقاء


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس مصطفى قيتونى وزير الطاقة الجزائرى والوفد المرافق له بحضور السفير الجزائرى بالقاهرة، تم خلالها بحث مشروعات التعاون المشترك بين البلدين .على هامش مؤتمر ومعرض إيجبس 2018 ،

 

وقال الملا، إن التعاون بين البلدين ممتد منذ فترة طويلة فى مجال استيراد جانب من احتياجات مصر البترولية وخاصة البوتاجاز من خلال الاتفاق بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية وهيئة البترول المصرية، بالإضافة لمشاركة شركة بتروجت فى عدد من المشروعات البترولية بالجزائر، مشيرًا إلى أنه بحث مع الوزير الجزائرى التعاون فى مجالات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات بما يحقق الاستفادة المشتركة للجانبين، كما تم بحث إمكانية دخول شركة الحفر المصرية للعمل بالجزائر.

 

ومن جانبه أعرب الوزير الجزائرى عن دعمه الكامل لزيادة التعاون بين الجانبين وامتداده إلى تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة فى صناعة البترول، مشيدًا بالخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية بالجزائر التى تمت خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى إمكانية إقامة شركة مشتركة بين الجانبين للعمل فى مجال البحث والاستكشاف داخل البلدين وخارجهما، خاصة فى السوق الأفريقى للاستفادة من الخبرات المتراكمة للبلدين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق الملا: مؤتمر "إيجبس" نافذة مصر على العالم لإظهار قدراتها بقطاع البترول

طارق الملا

وزير البترول

وزير الطاقة الجزائرى

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة