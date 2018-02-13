وزير ألمانى: ملتزمون بتقديم الدعم لإعمار العراق وعودة لاجئيه





برلين (أ ش أ)

شدد وزير التنمية والتعاون الدولى الألمانى غيرد مولر على التزام بلاده تقديم الدعم العراق والمساعدة على إعادة إعمار المدن والقرى المدمرة.

وأضاف مولر، فى تصريحات صحفية قبل توجهه إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت: "أننا نريد توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين العراقيين من ألمانيا إلى موطنهم".

وبحسب الوزير فإنه يعيش فى ألمانيا حاليا نحو 100 ألف لاجئ عراقي، مضيفا أن وزارة التنمية وضعت من أجلهم برنامجا تحفيزيا لعودة اللاجئين إلى أوطانهم.

وذكر مولر أنه يرغب لدى لقائه برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى التباحث حول فرص التنسيق المشترك لعملية إعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم.

وأكد وزير التنمية الألمانى أن الحافز الرئيسى لإعادة إعمار العراق ينبغى أن ينطلق من الحكومة العراقية نفسها، موضحا أن من المشاكل الرئيسية التى تواجه البلاد هى العوائق البيروقراطية المرتفعة والفساد.

يذكر أن ألمانيا من أكبر الدول المانحة للعراق حيث منحت العراق ما يربو على 1,3 مليار يورو منذ عام 2014.