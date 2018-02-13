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وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يبحثون ملف الأزمة السورية الشهر المقبل

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:00 ص
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يبحثون ملف الأزمة السورية الشهر المقبل مفاوضات أستانة - أرشيفية


رويترز
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قال وزير خارجية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الخارجية الروسى والإيرانى والتركى يعتزمون الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة الأوضاع فى سوريا.

وأضاف الوزير خيرت عبد الرحمنوف، للصحفيين، أن الأطراف الثلاثة لم تتفق بعد على تاريخ ومكان عقد الاجتماع بالتحديد لكن آستانة عاصمة كازاخستان من بين الخيارات المطروحة، وستستضيف آستانة أيضا جولة جديدة من محادثات أقل فى المستوى بين الأطراف الثلاثة تتناول الأزمة السورية.

 


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