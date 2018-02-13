video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هندوس فى نيبال يلونون أجسادهم بالرماد احتفالا بكرنفال دينى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:44 ص
هندوس فى نيبال يلونون أجسادهم بالرماد احتفالا بكرنفال دينى كرنفال دينى فى نيبال


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

يستعد الهندوس، اليوم الثلاثاء، فى كاتماندو، عاصمة نيبال، للاحتفال بأحد الاحتفالات الدينية وهو كرنفال هندوسى يدعى "ماها شيفاتارى"، أى ما يعنى "ليلة عظيمة"، وهو كرنفال دينى سنوى على شرف الإلهة "شيفا"، يتم تنظيمه فى معبد باشوباتينات.

ويحتفل الهندوس، بكرنفال "ماها شيفاتارى"، فى أواخر فصل الشتاء، خلال شهرى فبراير، ومارس، وقبل بداية فصل الربيع، ويتخلل التجهيزات للاحتفال طقوس خاصة منها تلوين الأشخاص لوجوههم وأجسامهم بالألوان، والرماد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق مهرجان هندوسى بخلع الملابس استنشاق دخان روث البقر المجفف

بالصور.. مهرجان هندوسى فى الهند لعبادة آلهة ترمز لانتصار الخير على الشر

اخبار عالمية

احتفالات دينية بنيبال

كرنفال هندوسى

كرنفال فى نيبال

كرنفال دينى

مهرجان دينى

اخبار العالم

اخبار نيبال



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة