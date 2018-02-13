هندوس فى نيبال يلونون أجسادهم بالرماد احتفالا بكرنفال دينى

هندوس فى نيبال يلونون أجسادهم بالرماد احتفالا بكرنفال دينىالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:44 ص
كرنفال دينى فى نيبال
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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يستعد الهندوس، اليوم الثلاثاء، فى كاتماندو، عاصمة نيبال، للاحتفال بأحد الاحتفالات الدينية وهو كرنفال هندوسى يدعى "ماها شيفاتارى"، أى ما يعنى "ليلة عظيمة"، وهو كرنفال دينى سنوى على شرف الإلهة "شيفا"، يتم تنظيمه فى معبد باشوباتينات.
ويحتفل الهندوس، بكرنفال "ماها شيفاتارى"، فى أواخر فصل الشتاء، خلال شهرى فبراير، ومارس، وقبل بداية فصل الربيع، ويتخلل التجهيزات للاحتفال طقوس خاصة منها تلوين الأشخاص لوجوههم وأجسامهم بالألوان، والرماد.
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