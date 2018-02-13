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نيابه بنها تأمر بضبط عميد كليه الفنون التطبيقية السابق لاتهامه بخطف رئيس الجامعة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:14 م
نيابه بنها تأمر بضبط عميد كليه الفنون التطبيقية السابق لاتهامه بخطف رئيس الجامعة جامعة بنها


القليوبية-نيفين طه
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أمرت نيابه قسم ثان  بنها  بضبط و إحضار عميد كلية الفنون التطبيقية السابق بجامعة بنها الدكتور "ي.س"  وإخلاء سبيل "ز.س"  مدير الأمن الأداري السابق بالجامعة ،في واقعة التسجيلات الصوتية بينهما للتخطيط لخطف رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي لقيامه بإحالتهما للتحقيق وإقالة الاول بسبب المخالفات ووقف الثاني عن العمل وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة
 
ووجهت النيابه للمتهم الثاني  تهمة التعدي علي حرية الغير والتسجيل دون اتباع الإجراءات القانونية
 
كانت تسربيات صوتيه قد انتشرت داخل جامعة بنها تجمع بين  "ز.س" مدير الأمن الإداري الأسبق والمعروف إعلاميًا بـ«عنتيل بنها» وبين عميد كلية الفنون التطبيقية السابق الدكتور "ي.س" والذي تمت اقالته من الجامعة على أثر اتهامه بالفساد المالي والإداري  تحتوي  علي اتفاق الاثنين على خطف الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات كرهًا عنه لعودتهم للعمل مرة أخرى الأمر الذي دفع رئيس الجامعه للتقدم ببلاغ للنيابه العامه يتهم فيه عميد الفنون التطبيقيه بالتخطيط لخطفه

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