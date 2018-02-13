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نقيب البيطريين: توقف رواتب العاملين بالعقود بالشرقية وكفر الشيخ منذ 9 أشهر

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 03:00 ص
نقيب البيطريين: توقف رواتب العاملين بالعقود بالشرقية وكفر الشيخ منذ 9 أشهر الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين


كتبت آية دعبس
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قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن البيطريين العاملين بنظام العقود بمحافظتى الشرقية وكفر الشيخ، يعانون من توقف رواتبهم الشهرية منذ 9 أشهر، مطالبًا المحافظين المعنيين بتلك المحافظات بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف العامرى، لـ"اليوم السابع"، أن الأطباء البيطريين العاملين بالعقود، تم تعيينهم على عدة مراحل ويحصلون على راتب 65 جنيهًا فى الشهر، وآخرين 100 جنيه، ومع ذلك لم يحصوا على رواتبهم، مشيرًا إلى أن المجموعة الرابعة من العاملين بالعقود فى محافظة الشرقية، لم يتم تثبيتهم حتى الآن، رغم أن عقودهم فى الأساس على صناديق الحكومة.

 

 

 

 


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الطب البيطرى

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