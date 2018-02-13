ندوات بأوقاف كفر الشيخ حول حب الوطن وحمايته والدفاع عنه

ندوات بأوقاف كفر الشيخ حول حب الوطن وحمايته والدفاع عنهالثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:01 م
الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ إقامة 10 ندوات فى المساجد الكبرى بعواصم المدن والقرى الأم، حول حب الوطن، وحمايته والدفاع عنه، وفضل الشهادة فى سبيله، يحاضر فيها نخبه من رجال الدعوة الاسلاميه بالمديرية والإدارات.
قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، إن هذه الندوات تأتى تدعيما وترسيخا للموقف النبيل الذى تقوم به القوات المسلحة ورجال الشرطة ومواجهتهم للإرهابيين والتكفيريين فى سيناء.
وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع"، القضاء على الإرهابيين فرض عين، والمحافظة على بنيان الدولة من العابثين يعد من الفرائض، لاسيما فى هذه المرحلة والوطن يتعرض للمؤامرات فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الصمت على جرائم الارهاب خيانة، وأننا جميعا معنيون بمحاربته والتصدى له وكشف ألاعيبهم وما يروجون له من أكاذيب .
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