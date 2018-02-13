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"نائب غرفة الشركات": زيادة فروع "تسهيل" لإجراء البصمة للمعتمرين بالمحافظات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:01 م
"نائب غرفة الشركات": زيادة فروع "تسهيل" لإجراء البصمة للمعتمرين بالمحافظات ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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قال ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الشركة المسئولة عن إنهاء إجراءات الاستقدام والزيارات للمملكة العربية السعودية بمصر، أعلنت عن زيادة عدد الفروع التابعة لها لتصل لـ 28  فرع على مستوى إنحاء الجمهورية، لإجراء تطبيق البصمة الإلكترونية للراغبين فى أداء رحلة العمرة والحج لهذا العام 1439 هـ.

وأضاف " تركى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" قبل توجه للمملكة العربية السعودية لعقد لقاءات مع مسئولى وزارة الحج والعمرة، أن الشركة استجابت لطلب غرفة شركات السياحة لزيادة عدد فروعها بالمحافظات، مشيرا إلى أن الشركة كان لديها نحو 13 فرع فقط، مما كان ينذر بحدوث أزمات لموسم العمرة حال بدء تسيير الرحلات.

وكانت غرفة الشركات، أعلنت فى الإخطار المرسل سابقا لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، موافقة الشركة على تحديد مواعيد جماعية أو فردية لإتمام عملية البصمة لعملاء شركات السياحة، ووعدت الشركة بدراسة طلب الغرفة الخاص بإمكانية سداد تكلفة البصمة "أونلاين" وذلك حفاظا على عنصر الوقت للشركات.  

     

 

 

 

 


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