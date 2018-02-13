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نائب رئيس "غرفة الشركات": فتح مسافة تسكين المعتمرين بمكة لـ2500 متر

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:00 ص
نائب رئيس "غرفة الشركات": فتح مسافة تسكين المعتمرين بمكة لـ2500 متر الحرم المكى - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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قال ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ، التى انتهت إليها اللجنة العليا للحج والعمرة السابقة، تضمنت فتح مسافة تسكين المعتمرين لـ 2500 متر من الحرم المكى، شريطة توفير وسائل نقل "الشاتل باص" لنقل المعتمرين إلى الحرم لأداء الصلوات الخمس.

وكشف "تركى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قبل توجه للمملكة العربية السعودية لعقد لقاءات مع مسئولى وزارة الحج والعمرة، أن الضوابط شملت اعتماد المشرف السياحى المقيم لمرافقة أفواج المعتمرين، كما تضمنت ألزم الشركات بإدراج كافة تفاصيل بنود الرحلة المتعاقد عليها المعتمر على خلفية إيصال النقدية، بهدف تقليل الشكاوى التى تحرر ضد الشركات من قبل المعتمرين نتيجة عدم الإلمام ببنود التعاقد .

وتابع " نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة" قائلا: إن الضوابط يجب أن تشمل لائحة جزاءات واضحة، لتوقيع العقوبات على الشركات المخالفة لضوابط موسم العمرة عقب اعتمادها من وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط، للحفاظ على سمعة شركات السياحة العاملة فى السوق المصرى.


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